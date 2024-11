Hönningen gestern und heute Baugeschichte mit dem Bleistift festgehalten 28.11.2024, 14:00 Uhr

i Guido Job (von links), Thomas Kesseler und Heinz-Jürgen Dröge blättern im Ordner mit dem 115 Schuster-Zeichnungen. Sabine Nitsch

In Bad Hönningen fiel vor rund 50 Jahren viel des Altstadtflairs der Stadtkernsanierung zum Opfer. Wie die Stadt vorher aussah, kann durch Zeichnungen von Johann Reinhard Schuster wieder lebendig werden – im Rahmen einer Ausstellung.

Früher konnten Sommerfrischler in Bad Hönningen direkt am Rhein im alten Garten des Restaurants Treppchen den Blick auf den Fluss genießen. Das Ausflugsrestaurant ist Geschichte, an der Stelle stehen jetzt Mehrfamilienhochhäuser. Der idyllische Charme der Rheinanlagen ist dahin.

