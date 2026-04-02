Wirtshaus in Rheinbrohl Bauernstübchen sucht Aushilfen für Außengastrosaison Jörg Niebergall 02.04.2026, 12:00 Uhr

i Nicht nur die halben Hähnchen sind lecker. Jörg Niebergall

Im Bauernstübchen im Rheinbrohler Ortsteil Arienheller treffen urige Gastlichkeit und Teamgeist aufeinander. Stammgäste und Neulinge loben Tradition und Küche. Nun fehlt es nur noch an Aushilfskräften für die Freiluftsaison.

Viel Zeit zum Telefonieren hat Alisha Hammerstein während der Öffnungszeiten der Gaststätte Bauernstübchen nicht, denn die gelernte Hotelfachfrau kümmert sich lieber um ihre Gäste. Und von denen hat sie jede Menge, das Bauernstübchen ist rappelvoll. Hammerstein zeigt sich sichtlich zufrieden, dass ihr seit dem Start die Stammkunden die Treue halten und auch viele neue Gäste den Weg in den Rheinbrohler Ortsteil Arienheller finden.







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