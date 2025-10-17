Bekannt für seine Brathähnchen Bauernstübchen feiert in Rheinbrohl Wiedereröffnung 17.10.2025, 14:00 Uhr

i Alisha Hammerstein ist die neue Besitzerin des Bauernstübchens im Rheinbrohler Ortsteil Arienheller. Ende November möchte sie mehr als zwei Jahre nach der Schließung die Wiedereröffnung des Lokals feiern. Daniel Dresen

Nach der Schließung im Jahr 2023 will Alisha Hammerstein, die neue Eigentümerin des Bauernstübchens im Rheinbrohler Ortsteil Arienheller, das für seine Brathähnchen bekannte Lokal zu altem Glanz führen. Für die 40-Jährige erfüllt sich ein Traum.

Das Bauernstübchen im Rheinbrohler Ortsteil Arienheller soll nach der Schließung im Sommer 2023 unter der neuen Eigentümerin Alisha Hammerstein Ende November wiedereröffnet werden. Die 40-jährige Rheinbrohlerin kommt aus einer Gastronomiefamilie. „Mein Opa August Schmitz hat die Schmiedgasse in Bad Hönningen ins Leben gerufen.







