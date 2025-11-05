Bauernbüdchen ist bereit für Martinszug in Arienheller

Bis das Bauernstübchen im Rheinbrohler Ortsteil Arienheller Wiedereröffnung feiert, dauert es noch ein wenig. Die neue Wirtin Alisha Hammerstein begrüßt allerdings zum Martinszug in dem neu geschaffenen Bauernbüdchen bereits ihre ersten Gäste.

Die Wiedereröffnung des Bauernstübchens im Rheinbrohler Ortsteil Arienheller steht noch bevor, doch der mobile Anbau ist schon fertig: d

as Bauernbüdchen. Die neue Betreiberin des Lokals, Alisha Hammerstein, arbeitet mit Unterstützung des Dachdeckerbetriebs Girolstein und etlichen Helfern an einem rustikalen Holzbüdchen, das vor der eigentlichen Gaststätte aufgebaut wird.