Rückkehr des Bauernstübchens
Bauernbüdchen ist bereit für Martinszug in Arienheller
Alisha Hammerstein (Mitte), Besitzerin des Bauernstübchens, hat mit Helfern und Freunden das Bauernbüdchen gebaut. In der Holzhütte wird sie Besuchern des Martinszugs durch Arienheller wärmende Speisen und Getränke anbieten.
Andreas Winkelmann

Bis das Bauernstübchen im Rheinbrohler Ortsteil Arienheller Wiedereröffnung feiert, dauert es noch ein wenig. Die neue Wirtin Alisha Hammerstein begrüßt allerdings zum Martinszug in dem neu geschaffenen Bauernbüdchen bereits ihre ersten Gäste. 

Lesezeit 2 Minuten
Die Wiedereröffnung des Bauernstübchens im Rheinbrohler Ortsteil Arienheller steht noch bevor, doch der mobile Anbau ist schon fertig: das Bauernbüdchen. Die neue Betreiberin des Lokals, Alisha Hammerstein, arbeitet mit Unterstützung des Dachdeckerbetriebs Girolstein und etlichen Helfern an einem rustikalen Holzbüdchen, das vor der eigentlichen Gaststätte aufgebaut wird.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedGastronomie

Top-News aus der Region