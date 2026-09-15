Eine Neuwieder Spedition warnt: Durch die Bauarbeiten an der La‑Porte-Unterführung und den Wegfall der dortigen Ampel werde es für Lkws des Unternehmens immer schwerer, auf die B42 aufzufahren. Radler und Fußgänger geraten dabei in Bedrängnis.
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Dass die Bauarbeiten rund um die La-Porte-Unterführung den Verkehr in Neuwied auf eine Geduldsprobe stellen würden, war absehbar. Für die unmittelbar an der B42 ansässige Spedition Becker & Co. geht es inzwischen allerdings um weit mehr als Staus und längere Fahrzeiten.