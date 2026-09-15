Spedition weist auf Gefahr hin Bauarbeiten in Neuwied machen Lkws das Abbiegen schwer Jörg Niebergall 15.09.2026, 10:00 Uhr

i Muss der Fahrer bis an die Haltelinie heranfahren, um den Verkehr auf der B42 überhaupt einsehen zu können, ragt das Fahrzeug über den parallel verlaufenden Fuß- und Radweg. Radfahrer, Roller-Fahrer und Nutzer von E-Scootern können dann nicht mehr ungehindert passieren. Jörg Niebergall

Eine Neuwieder Spedition warnt: Durch die Bauarbeiten an der La‑Porte-Unterführung und den Wegfall der dortigen Ampel werde es für Lkws des Unternehmens immer schwerer, auf die B42 aufzufahren. Radler und Fußgänger geraten dabei in Bedrängnis.

Dass die Bauarbeiten rund um die La-Porte-Unterführung den Verkehr in Neuwied auf eine Geduldsprobe stellen würden, war absehbar. Für die unmittelbar an der B42 ansässige Spedition Becker & Co. geht es inzwischen allerdings um weit mehr als Staus und längere Fahrzeiten.







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