Stille in Langendorfer Straße
Bauarbeiten in Neuwied bringen Geschäfte um Kundschaft
Die neue Unterführung ist schon in Position. Der Verkehr soll dort aber frühestens im Jahr 2028 wieder fließen.
Die neue Unterführung ist schon in Position. Der Verkehr soll dort aber frühestens im Jahr 2028 wieder fließen.
Rainer Claaßen

Die Langendorfer Straße in Neuwied ist plötzlich ruhig – für Gewerbetreibende wird die Lage ernst: Kundschaft bleibt aus, Lieferwege verlängern sich. Wie lange sie durchhalten müssen, ist noch unklar.

Lesezeit 2 Minuten
Wer die Langendorfer Straße in Neuwied zwischen dem Kreisverkehr an der Andernacher Straße und der Unterführung in Richtung Irlich zu Fuß überqueren wollte, brauchte bis vor Kurzem Geduld. Unabhängig von der Tageszeit fuhr hier meist ein Auto hinter dem anderen – und das in beide Richtungen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren