Stille in Langendorfer Straße Bauarbeiten in Neuwied bringen Geschäfte um Kundschaft Rainer Claaßen 19.10.2026, 18:00 Uhr

i Die neue Unterführung ist schon in Position. Der Verkehr soll dort aber frühestens im Jahr 2028 wieder fließen. Rainer Claaßen

Die Langendorfer Straße in Neuwied ist plötzlich ruhig – für Gewerbetreibende wird die Lage ernst: Kundschaft bleibt aus, Lieferwege verlängern sich. Wie lange sie durchhalten müssen, ist noch unklar.

Wer die Langendorfer Straße in Neuwied zwischen dem Kreisverkehr an der Andernacher Straße und der Unterführung in Richtung Irlich zu Fuß überqueren wollte, brauchte bis vor Kurzem Geduld. Unabhängig von der Tageszeit fuhr hier meist ein Auto hinter dem anderen – und das in beide Richtungen.







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