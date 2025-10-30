Supermarkt-Kette zieht ein Bauarbeiten für Tante Enso in Oberbieber laufen an 30.10.2025, 10:00 Uhr

i Rolf Löhrmar (links) und Sohn Lars freuen sich, dass es im ehemaligen "Nah und Gut" bald losgehen kann. Der erste Schritt ist getan, nun steht der Bauantrag an. Viktoria Schneider

Mehr als 1100 Menschen aus Oberbieber und Melsbach haben „Ja“ zur Supermarkt-Kette Tante Enso gesagt. Nach der vierwöchigen Werbekampagne stehen nun die Bauarbeiten an. Das ist der aktuelle Stand im ehemaligen „Nah und Gut“-Markt.

Der schwierigste Teil ist geschafft: Jetzt steht dem Einzug der Supermarkt-Kette Tante Enso in Oberbieber fast nichts mehr im Wege. Ausreichend Anteile an der Genossenschaft wurden verkauft, die Mietverträge für Tante Enso sowie für die Bäckerei Lutz und die Metzgerei Muscheid sind praktisch in trockenen Tüchern, jetzt ist nur noch der Bauantrag dran.







Artikel teilen

Artikel teilen