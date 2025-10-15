Übergangslösung für Heimathaus Bauarbeiten an mobiler Halle in Neuwied verzögern sich Jörg Niebergall 15.10.2025, 11:15 Uhr

i Weil der Untergrund noch aushärten muss, können die Arbeiten an der mobilen Halle erst Anfang November fortgesetzt werden. Jörg Niebergall

Mit Spannung wird der Bau einer temporären Veranstaltungshalle in Neuwied erwartet. Sie soll für eine gewisse Zeit das Heimathaus ersetzen, das nur noch bis Ende des Jahres genutzt werden darf. Doch die Bauarbeiten verzögern sich momentan.

"Still ruht der See“, oder besser, die Arbeiten an der neuen temporären Veranstaltungshalle in der Museumstraße: Sie dürften erst Anfang November mit dem Errichten der Stahlkonstruktion fortgesetzt werden. Aktuell muss der Untergrund aushärten. Die Halle wird aus Stahlträgern gebaut und ist modular gestaltet, sodass sie später demontiert und an einem anderen Ort wieder aufgebaut werden kann.







