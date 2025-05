Bauarbeiten am Luisenplatz in Neuwied haben begonnen

Mit Verspätung haben die Bauarbeiten am Luisenplatz in Neuwied begonnen. Nicht nur das Neuwieder Bündnis im Stadtrat freut sich auf das Wasserspiel.

Die Bauarbeiten am Luisenplatz in Neuwied haben begonnen. Das Herzstück der Innenstadt wird umgestaltet. Mehr Aufenthaltsqualität ist das Ziel der Stadt. Das Projekt sei ein bedeutender Schritt zur Verbesserung der Lebensqualität und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels, erklärt Michael Bleidt (CDU) für das Neuwieder Bündnis im Stadtrat dazu.

i Hier entsteht in der Innenstadt ein Wasserspiel für Kinder und Erwachsene. Jörg Niebergall

Ein Wasserspiel ist der Höhepunkt der Umbauarbeiten. Er sei sich sicher, dass auch seine Jungs dort spielen werden, hatte Oberbürgermeister Jan Einig (CDU) im Vorfeld erklärt. Aus in den Boden eingelassenen Düsen werden Fontänen in wechselndem Rhythmus bis zu 150 Zentimeter hoch und farbig illuminiert aufsteigen, weiß das Bündnis.

Daneben würden neue Baumreihen gepflanzt, darunter Hainbuchen, Amberbäume und Ulmen, weiß Bleidt: „Diese Bäume schaffen zusätzliche Schattenflächen und tragen zur Kühlung des Platzes bei.“ Die Begrünung des Platzes sei ein wichtiger Beitrag zur Klimaanpassung und werde das Stadtklima verbessern.