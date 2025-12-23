24-Stunden-Supermarkt kommt Bau von Tante Enso in Oberbieber steht nichts im Weg Viktoria Schneider 23.12.2025, 11:00 Uhr

i Die Supermarktkette ersetzt den ehemaligen "Nah und Gut" in Oberbieber. Vor der Entscheidung fand dort im Oktober eine Informationsveranstaltung statt. (Archivfoto) Viktoria Schneider

Im ehemaligen „Nah und Gut“ in Oberbieber wird fleißig gearbeitet. Im kommenden Jahr soll dort die Supermarktkette Tante Enso einen Markt eröffnen. Wie sieht es jetzt, kurz vor Weihnachten, auf der Baustelle aus?

Tante Enso kommt nach Oberbieber: Mit dieser Nachricht hat die Supermarktkette für viel Freude im Ort gesorgt, schließlich gab es dort nach Schließung des ehemaligen „Nah und Gut“-Markts keinen Nahversorger mehr. Aktuell wird alles für die Eröffnung im kommenden Jahr vorbereitet.







