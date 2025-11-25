Bau des neuen Schiffsanlegers in Neuwied geht voran

Mehr Schiffstouristen, mehr Einnahmen: Die Stadt erhofft sich, durch einen neuen Anleger mehr Menschen nach Neuwied zu locken. Die dazugehörige Landebrücke und der Ponton sind schon da. Schon im kommenden Jahr könnten Schiffe anlegen, so der Plan.
Schon bald können in Neuwied wieder Schiffe anlegen. Wie die Stadt mitteilt, sind die Landebrücke und der Ponton – ein auf dem Wasser schwimmender Hohlkörper – für die künftige Anlegestelle 2 an der Deichuferpromenade bereits fertiggestellt. Damit kommt die Deichstadt dem Schiffstourismus einen Schritt näher.