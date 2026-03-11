Arbeiten an der B42 Bau der „La-Porte-Unterführung“ in Neuwied geht voran Jörg Niebergall 11.03.2026, 19:00 Uhr

i Nach der Fertigstellung soll das Stahl-Betonwerk dann in die Lücke unter den Gleisen geschoben werden. Jörg Niebergall

Bäume sind gerodet, der Neubau der neuen „La-Porte-Unterführung“ läuft bereits: Die Bauarbeiten an der für den Straßenverkehr in Richtung Neuwieder Innenstadt wichtigen Stelle sollen bis Ende des Jahres dauern.

Die nach dem Kastanienhof in Heddesdorf derzeit wohl größte innerstädtische Baustelle in Neuwied nimmt so langsam Konturen an. Nachdem die Rodungen links und rechts der Bahnstrecke hin zur B42 beziehungsweise auf der gegenüberliegenden Seite bis hin zur Langendorfer Straße abgeschlossen sind, tut sich nun etwas.







