In der Nähe des Neuwieder Bahnhofs findet sich das Grundstück, auf dem jetzt der Bau der mobilen Stadthalle beginnt. Die Stadtwerke Neuwied übernehmen dies – wenn die Stadt selbst Bauträger wäre, hätte sich das Projekt deutlich verzögert.

Das Ende der Stadthalle Heimathaus in der jetzigen Form ist beschlossen – und die Errichtung einer Interimshalle als Übergangslösung ebenso. Während Planungen von Kommunen im Allgemeinen viel Geduld erfordern, scheint es diesmal schnell zu gehen: Nachdem die Verwaltung sich im Sommer für ein verfügbares Grundstück in der Nähe des Bahnhofs als Standort für die Interimslösung entschieden hatte, haben die Vorbereitungen für die Bauarbeiten dort jetzt begonnen.

Arbeiten sollen bald beginnen

Ab Mitte September soll dann die neue Halle errichtet werden. Bauträger sind die Stadtwerke Neuwied (SWN). Das Tochterunternehmen der Stadt kann schneller und flexibler agieren als die Verwaltung selbst. Die Stadt hätte als Bauträger erst nach einer Genehmigung des Haushaltes für 2026 mit den Arbeiten beginnen können. Oberbürgermeister Jan Einig sagt dazu: „Selbst bei ungewöhnlich zügigem Verfahren hätten wir frühestens nach ein bis zwei Jahren ein Provisorium errichten können.“

i Das Grundstück ist für den Bau bereits vorbereitet. Rainer Claaßen

Während noch Details mit dem Hersteller der Halle abgestimmt wurden, bereiteten die SWN schon die benötigten Anschlüsse vor und ebneten den Untergrund ein. Die Halle wird so gebaut, dass sie später wieder demontiert und anderswo eingesetzt werden kann. Ein Skelett aus Stahlträgern wird mit passenden Wandelementen ausgekleidet. Der Innenausbau soll alle Anforderungen an eine moderne Veranstaltungsstätte erfüllen.

600 Sitz- oder 800 Stehplätze bietet der 600 Quadratmeter große Saal, der durch ein großzügiges Foyer ergänzt wird. Das Hauptgebäude ist mit einer Größe von 40 mal 20 Metern geplant. Ergänzt wird es durch Containermodule für Gastronomie, Künstlergarderobe und Toiletten. Da der Hersteller selbst langjährige Erfahrungen im Veranstaltungsbereich hat, stehen die Chancen gut, dass es sich nicht um eine Notlösung handelt, sondern dass darin praktisch alles abgebildet werden kann, was bisher im Heimathaus stattgefunden hat.

Karneval und Vereinsfeste, Fachmessen und Vorträge, Konzerte und Theateraufführungen sollen hier zumindest vorübergehend eine Heimat finden. „Wir schaffen eine hochwertige Location, damit Vereine und Veranstalter weiterhin in Neuwied feiern können, bis die Stadt einen langfristigen Ersatz fürs Heimathaus verwirklichen kann“, sagt SWN-Geschäftsführer Stefan Herschbach.

Obwohl alles schnell gehen musste, wurden einige Dinge vorab geklärt. Ein Gutachten bestätigte, dass es an dem Standort genügend Parkplätze gibt, und auch die Lärmbelästigung für die Anwohner soll sich in Grenzen halten. Auch Sven Lefkowitz, der als Fraktionsführer der SPD im Stadtrat für die Opposition steht, sagt: „Wenn dieses Ziel mit den SWN erreicht werden kann, ist uns das recht. Die Verwaltung braucht ja in der Regel viel länger.“