Windhagener Windrad-Widerstand Bau auf der Landesgrenze ist „unfreundlicher Akt“ Sabine Nitsch 19.03.2026, 12:00 Uhr

i Viele Zuhörer waren zu der Sondersitzung nach Neustadt gekommen. Sabine Nitsch

Die NRW-Stadt Bad Honnef, will bei Windhagen Windräder genau auf die Landesgrenzen bauen. Bad Honnef wird die negativen Aspekte des Windradbaus nicht spüren, vor allem Menschen in Rheinland-Pfalz jedoch sehr wohl.

Wenn die Stadt Bad Honnef und die Verbandsgemeinde Asbach zwei Staaten wären, würde Asbach jetzt den Bad Honnefer Botschafter einbestellen. Die in Nordrhein-Westfalen liegende Stadt will zwei Windräder genau auf die Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz, im sogenannten beschleunigten Verfahren bauen.







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