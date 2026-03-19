Die NRW-Stadt Bad Honnef, will bei Windhagen Windräder genau auf die Landesgrenzen bauen. Bad Honnef wird die negativen Aspekte des Windradbaus nicht spüren, vor allem Menschen in Rheinland-Pfalz jedoch sehr wohl.
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Wenn die Stadt Bad Honnef und die Verbandsgemeinde Asbach zwei Staaten wären, würde Asbach jetzt den Bad Honnefer Botschafter einbestellen. Die in Nordrhein-Westfalen liegende Stadt will zwei Windräder genau auf die Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz, im sogenannten beschleunigten Verfahren bauen.