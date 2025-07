Bau am Ortseingang: Kapelle in Heimbach-Weis hat Kreuz

Das Kapellchen, das am Ortseingang von Heimbach-Weis entsteht, hat jetzt ein Kreuz auf dem Dach. Nicht nur die Montage war ein kleines Problem: Es gibt auch Kritik an dem Bau.

Am vergangenen Wochenende waren die Fertigteile aus Stahlbeton für das neue Kapellchen „Maria Hilf“ am Ortseingang von Heimbach-Weis, aus Richtung Sayn kommend, aufgestellt worden. Nun folgte der nächste Schritt: Das in einen Metallrahmen eingelassene Kreuz wurde mithilfe eines Krans in den dafür vorgesehenen Spalt eingelassen.

Das Kreuz wollte nicht so recht

Allerdings hatte es offenbar Abstimmungsprobleme zwischen dem Architekten Günther Heinrich, dem Lieferanten der Stahlbeton-Fertigteile Pies und der Firma Wehrhand, die die Metallteile lieferte, gegeben. Bei den ersten Versuchen ließ sich der Rahmen nur zu zwei Dritteln einführen und verkantete dann.

Mehrfach musste er wieder angehoben werden, um die Öffnung um Millimeter zu erweitern – doch dann passte alles. Die Wartezeit nutzte der Architekt, um mit dem beteiligten Elektriker über Optionen für die Beleuchtung des Kapellchens zu sprechen.

i Kann passieren: Trotz sorgfältigem Messen passte der Stahlrahmen zunächst nicht durch den dafür eigentlich maßgefertigten Schlitz. Rainer Claaßen

50.000 Euro an Spendengeldern konnte der Verein Pro-Heimbach-Weis für den Bau einsammeln. Zudem stellten viele der beteiligten Unternehmen – neben den bereits genannten auch die Firma Kann – Material und Arbeitseinsatz unentgeltlich oder zum Selbstkostenpreis zur Verfügung. „Darüber sind wir natürlich extrem froh und bedanken uns herzlich bei allen Unterstützern“, sagt der Vereinsvorsitzende Sascha Fiedler.

Der Stein des Anstoßes

Es gibt aber auch Kritik an der Aktion: In Zeiten, in denen viele Menschen sich von den Kirchen abwenden, erscheint der Bau manchen nicht mehr zeitgemäß.

Andererseits: Ein attraktiver Ort, der zum Ausruhen und zur Besinnlichkeit einlädt, ist sicher eine Bereicherung für den Stadtteil. Und nicht nur Gläubigen werden eine Auszeit dort genießen. Nachdem das Kapellchen – der Verein weist darauf hin, dass es wegen der offenen Gestaltung kein Heiligenhäuschen ist – nun fast fertiggestellt ist, geht es an das Umfeld: Ein befestigter, von Wiese gesäumter Weg wird von der Straße bis zu dem Bauwerk angelegt. Im Herbst werden noch heimische Obstbäume gepflanzt. Hierbei unterstützt die Stadt.