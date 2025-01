Musik an der Krippe Barocke Töne in der Rheinbrohler St.-Suitbert-Kirche Creativ Picture 13.01.2025, 14:00 Uhr

i "Musik an der Krippe" lautet das Motto des Konzertes in der Rheinbrohler Pfarrkirche. Heinz-Werner Lamberz

Nach vielen Arbeitsstunden konnten die Rheinbrohler Krippenbauer ihre Wurzelkrippe in der Pfarrkirche präsentieren. Nun gab es auch ein Konzert an der Krippe.

Gut gefüllt war die Rheinbrohler Pfarrkirche St. Suitbert, als der Sprecher der Krippenbauer, Ewald Schneider, die Gäste des Konzertes „Musik an der Krippe“ begrüßte. Was die Anwesenden im linken vorderen Bereich der Pfarrkirche sahen, ist das Ergebnis von etwa 1200 Arbeitsstunden, die die Rheinbrohler Krippenbauer alljährlich aufwenden, damit sich viele Menschen an dem Meisterwerk, das 1991 bei der Großen Krippenausstellung in Losheim als die ...

