Kandidaten für den Landtag Baltrock: „Wir schaffen das Landesklimaschutzgesetz ab“ 20.02.2026, 17:00 Uhr

i Nick Baltrock (AfD) Tobias Adam

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.

Nick Baltrock tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 3 (Linz/Rengsdorf) für die Partei AfD an. Um sich den Wählern vorzustellen, beantwortet Baltrock in diesem Artikel Fragen zu sich und politischen Inhalten, die wir allen Kandidaten haben zukommen lassen.







