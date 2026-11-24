Vorbereitungen auf Hochtouren Bald wird Waldbreitbach wieder zum Weihnachtsdorf Marvin Conradi 24.11.2026, 17:00 Uhr

i Noch liegt der riesige Adventskranz in Waldbreitbach auf dem Trockenen, doch bald schon schwimmt er wieder bis Ende Januar auf der Wied. Marvin Conradi

Waldbreitbach verwandelt sich wieder in ein funkelndes Weihnachtsdorf. Am Freitagabend eröffnet ein Fackelzug die Saison, bis Ende Januar gibt es freien Eintritt. Wir geben einen Überblick, was diesmal alles auf dem Programm steht.

Wenn Tausende Lichter erstrahlen und Krippen in Straßen und Gärten zu entdecken sind, beginnt in Waldbreitbach die Weihnachtszeit. Von Samstag, 28. November, bis Sonntag, 31. Januar, verwandelt sich der Ort im Wiedtal wieder in ein Weihnachtsdorf. Das gesamte Dorf wird in diesen Wochen zu einer weihnachtlichen Kulisse.







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