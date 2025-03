Bald Baumbestattungen in Niederwambach möglich

In mehreren Gemeinden stehen 2025 wichtige Projekte und Modernisierungen an. Von Infrastrukturmaßnahmen über Dorfverschönerungen bis hin zu nachhaltigen Energiekonzepten – die Ortsbürgermeister treiben zahlreiche Vorhaben voran, um die Gemeinden zukunftsfähig zu gestalten.

In Niederwambach soll auf dem Friedhof der Bereich für Baumbestattungen in diesem Jahr fertiggestellt und eingesegnet werden. Er umfasst acht Bäume für Bestattungen. An zweien sind Sargbestattungen möglich. Zudem betont Bürgermeister Lars Reidenbach, dass er die Rad- und Wanderwege in der Ortschaft wieder stärker beleben möchte. Im Ortsteil Lahrbach ist der Bau einer neuen Dorfhütte geplant. Auch im Bereich der Freiflächenphotovoltaik schreitet die Planung voran. „Wir sind überall ein Stück weitergekommen und wollen die Projekte nun abschließen“, so Reidenbach.

Neues Bushäuschen für Niederhofen

„Wir haben uns für dieses Jahr einiges vorgenommen“, erklärt Niederhofens Ortsbürgermeister Stefan Vohl. So soll das in die Jahre gekommene Bushäuschen an der K120 ersetzt werden. Rund um das Bürgerhaus ist in den kommenden Wochen eine Neubepflanzung vorgesehen. Auch im Inneren des Bürgerhauses sind Modernisierungen geplant: Ein Beamer soll installiert und die 30 Jahre alten Stühle durch neue ersetzt werden. „Das können wir nicht sofort umsetzen, da wir uns noch in der Planungsphase befinden und Fördermittel beantragen müssen. Das wird sich hinziehen und wohl erst in den nächsten zwei Jahren realisierbar sein“, so Vohl.

Außerdem feiert der Sport- und Geselligkeitsverein Ende August sein 50-jähriges Bestehen. „Die Planungen laufen bereits. Die Feier wird im Bürgerhaus mit Livemusik stattfinden. Der Verein leistet großartige Arbeit im Dorf – es ist wichtig, dass wir ihn würdigen und feiern“, so Vohl.

Lebensmittelautomat für Linkenbach

In Linkenbach wurde eine Hütte übernommen, die nun umgebaut und mit einem Lebensmittelautomaten ausgestattet werden soll. „Von Kakao bis zur Flasche Bier wird dort vieles erhältlich sein“, erklärt Bürgermeister Achim Hoffmann. Er hebt zudem die Möglichkeit hervor, regionale Produkte anzubieten: „Wir haben viele Landwirte, und es wäre schön, wenn sie ihre Erzeugnisse dort verkaufen könnten. Das ist meine Vorstellung, aber ob es umsetzbar ist, hängt vom Ratsbeschluss ab.“ Auch der Gemeinschaftsraum im Ort soll verschönert werden. Ein besonderes Augenmerk liegt im Jahr 2025 zudem auf der Sanierung der Straßen.

Freiflächenphotovoltaikanlage für Rodenbach

i Das Bürgerhaus in Rodenbach liegt in der Nähe vom Friedhof, hier sollen bald Sanierungen stattfinden. Charley Burke

Im Frühjahr soll in Rodenbach der Bereich rund um den Friedhof saniert werden. Dabei wird eine alte Hecke entfernt und durch einen neuen Zaun ersetzt. Per Beschluss wurde im Ortsgemeinderat ein Gebiet für eine mögliche Freiflächenphotovoltaikanlage in den Flächennutzungsplan aufgenommen. Zudem ist die Anschaffung eines neuen Traktors für die Gemeinde geplant. „Eventuell werden in diesem Jahr auch die Straßenlaternen umgestellt. Wir müssen jedoch prüfen, ob das finanziell machbar ist oder zunächst verschoben werden muss“, erklärt Ortsbürgermeister Werner Wenzel.