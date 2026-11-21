Der Druck für die Deutsche Bahn steigt: Am 13. Dezember sollen wieder Züge auf der sanierten Strecke zwischen Troisdorf und Wiesbaden rollen. Doch vor der Wiederinbetriebnahme prüfen Spezialzüge die Gleise. Dafür müssen Bahnübergänge gesperrt werden.
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Entlang der rechten Rheinschiene zwischen Troisdorf und Koblenz sind am Mittwoch, 25. November, und Donnerstag, 26. November, Bahnübergänge zeitweise für den Straßenverkehr gesperrt. Als Grund nennt die Deutsche Bahn den Einsatz von Spezialzügen auf der frisch sanierten Bahnstrecke, die vor der geplanten Wiederinbetriebnahme am 13.