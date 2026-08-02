76 Zentimeter sind nötig, damit der Einstieg am Bahnhof in Engers ebenerdig wäre. Doch das sei laut Bahn dort nicht umsetzbar und bei der momentanen Sanierung des Bahnhofs auch nicht vorgesehen. Politiker in Neuwied sehen diese Entscheidung kritisch.
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Als Rollstuhlfahrer mit der Bahn zu fahren, ist schon ein Abenteuer für sich. Allein der Weg zum Gleis kann zur Herausforderung werden. Dann noch der Einstieg in den Zug: Ideal wäre es, wenn er ebenerdig wäre und die Menschen keine zusätzliche Hilfe benötigten.