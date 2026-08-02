Auch nach der Generalsanierung
Bahnsteige am Bahnhof Engers bleiben zu niedrig
Den Engerser Bahnhof fahren nur Züge an, deren Einstieg für 76 Zentimeter hohe Bahnsteige ausgelegt sind. Doch diese können nich
Den Engerser Bahnhof fahren nur Züge an, deren Einstieg für 76 Zentimeter hohe Bahnsteige ausgelegt sind. Doch diese können nicht auf die erforderliche Höhe angehoben werden, erklärt die Bahn, die im Rahmen der Rheinschienen-Sanierung auch den Engerser Bahnhof saniert.
Jörg Niebergall

76 Zentimeter sind nötig, damit der Einstieg am Bahnhof in Engers ebenerdig wäre. Doch das sei laut Bahn dort nicht umsetzbar und bei der momentanen Sanierung des Bahnhofs auch nicht vorgesehen. Politiker in Neuwied sehen diese Entscheidung kritisch.

Lesezeit 3 Minuten
Als Rollstuhlfahrer mit der Bahn zu fahren, ist schon ein Abenteuer für sich. Allein der Weg zum Gleis kann zur Herausforderung werden. Dann noch der Einstieg in den Zug: Ideal wäre es, wenn er ebenerdig wäre und die Menschen keine zusätzliche Hilfe benötigten.
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