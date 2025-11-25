Für Stadt und VG kein Thema Bahnhofsgebäude in Bad Hönningen steht zum Verkauf 25.11.2025, 10:30 Uhr

i Das Bahnhofsgebäude in Bad Hönningen steht zum Verkauf. Ein Kauf durch die Stadt oder die Verbandsgemeinde ist kein Thema. Archiv Daniel Dresen. Daniel Dresen

Das Bahnhofsgebäude in Bad Hönningen gilt nicht gerade als das Aushängeschild der Badestadt. In Privatbesitz befindlich steht es nun für mehr als eine halbe Million Euro zum Verkauf. Doch für Stadt und VG ist der Kauf der Immobilie keine Option..

Wer als Reisender am Bahnhof Bad Hönningen ein- oder aussteigt, muss notgedrungen am alten Bahnhofsgebäude aus dem Baujahr 1900 vorbei. Wie ein Aushängeschild für die Badestadt am Mittelrhein wirkt das in Privatbesitz befindliche Haus nicht, auch wenn es im Jahr 2018 zuletzt renoviert wurde.







Artikel teilen

Artikel teilen