Gute Note für Station Linz Bahnhof Unkel: Vorn hui, hinten pfui 05.01.2025, 06:00 Uhr

i Der Bahnhof Unkel sieht vom Bahnsteig alles andere als einladend aus. Martin Mendel, stellvertretender Landesvorsitzender des Fahrgastverbands Pro Bahn Rheinland-Pfalz/Saarland, hat ihn unter die Lupe genommen. Daniel Dresen

Bahnhofsvorplatz top, Bahnsteig ein Flop! Ungepflegt und nicht barrierefrei – zu diesem Urteil kommt der Fahrgastverband Pro Bahn bei einem Ortstermin am Bahnhof Unkel. Der Bahnhof Linz schneidet deutlich besser ab, ist aber auch nicht makellos.

Ex-Bundeskanzler Willy Brandt würde sich wohl im Grabe herumdrehen, wenn er wüsste, dass sein Konterfei an der Fassade des alten Bahnhofsgebäudes in Unkel hängt. Dort lächelt der Friedensnobelpreisträger von 1971 auf einer Werbetafel, die auf das Willy-Brandt-Forum aufmerksam macht, Bahngäste an.

