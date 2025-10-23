Fahrrad und Bahn statt Auto: Der Umstieg auf umweltfreundliche Verkehrsmittel fällt vielen Menschen schwer. Mit einer Mobilitätsstation am Bahnhof Neuwied-Engers möchte die Stadt den Zugang erleichtern. Das ist geplant.
Mit Klimaschutzprojekten das Stadtbild verbessern? Das hat sich die Stadt Neuwied als Ziel gesetzt. Am Bahnhof Engers soll eine Mobilitätsstation entstehen, die den Umstieg auf umweltfreundliche Verkehrsmittel erleichtern soll. In seiner jüngsten Sitzung stimmte der Stadtrat für das Vorhaben, das vom Land gefördert wird.