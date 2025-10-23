Sitzbänke und Schließfächer Bahnhof Neuwied-Engers erhält eine Mobilitätsstation 23.10.2025, 10:00 Uhr

i Der Stadtrat Neuwied stimmt für eine neue Mobilitätsstation am Bahnhof Engers, die den Umstieg auf umweltfreundliche Verkehrsmittel erleichtern soll. Lena Geisler/Stadt Neuwied

Fahrrad und Bahn statt Auto: Der Umstieg auf umweltfreundliche Verkehrsmittel fällt vielen Menschen schwer. Mit einer Mobilitätsstation am Bahnhof Neuwied-Engers möchte die Stadt den Zugang erleichtern. Das ist geplant.

Mit Klimaschutzprojekten das Stadtbild verbessern? Das hat sich die Stadt Neuwied als Ziel gesetzt. Am Bahnhof Engers soll eine Mobilitätsstation entstehen, die den Umstieg auf umweltfreundliche Verkehrsmittel erleichtern soll. In seiner jüngsten Sitzung stimmte der Stadtrat für das Vorhaben, das vom Land gefördert wird.







