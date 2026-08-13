Nach einem Monat Sanierung der rechten Rheinschiene hat sich am Bahnhof Leutesdorf einiges getan. Ortschef Markus Konitzer ist grundsätzlich zufrieden mit den Baumaßnahmen des Konzerns, auch wenn so manche Entscheidung nicht nachvollziehbar sei.
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Die alte Überdachung am Bahnsteig in Leutesdorf ist inzwischen Geschichte. Doch viel mehr lässt sich auf der eher schlecht einsehbaren Baustelle am Bahnhof des Weindorfs nicht erkennen. Für die Errichtung eines Krans wurde am Ortsausgang in Richtung Neuwied-Feldkirchen eine Verkehrsinsel auf der B42 entfernt, um dort die Fahrbahnen an der Baustelle vorbei zu schwenken.