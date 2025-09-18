Die Zeiten, in denen Fahrgäste der Deutschen Bahn für Gruppentickets und Beratung nach Andernach oder Koblenz fahren mussten, sind vorbei. Am Neuwieder Bahnhof hat sich etwas getan.
Neuwied hat lange darauf warten müssen: In der zweiten Septemberwoche wurde das neue Fahrgastzentrum direkt gegenüber vom Bahnhof eröffnet. Seitdem das Bahnhofsgebäude im vergangenen Jahr wegen Baufälligkeit gesperrt worden war, gab es Informationen zu Bahn- und Busverbindungen nur noch im Internet; Tickets wurden am Bahnhof ausschließlich über den Automaten angeboten.