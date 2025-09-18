So läuft es im Servicecenter Bahngäste bekommen am Neuwieder Bahnhof wieder Karten Rainer Claaßen 18.09.2025, 13:00 Uhr

i Wer die Treppenstufen in der Augustastraße 54 nicht bewältigen kann, kann sich per Klingel bemerkbar machen – das Personal kümmert sich dann draußen um die Anliegen. Rainer Claaßen

Die Zeiten, in denen Fahrgäste der Deutschen Bahn für Gruppentickets und Beratung nach Andernach oder Koblenz fahren mussten, sind vorbei. Am Neuwieder Bahnhof hat sich etwas getan.

Neuwied hat lange darauf warten müssen: In der zweiten Septemberwoche wurde das neue Fahrgastzentrum direkt gegenüber vom Bahnhof eröffnet. Seitdem das Bahnhofsgebäude im vergangenen Jahr wegen Baufälligkeit gesperrt worden war, gab es Informationen zu Bahn- und Busverbindungen nur noch im Internet; Tickets wurden am Bahnhof ausschließlich über den Automaten angeboten.







Artikel teilen

Artikel teilen