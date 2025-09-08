Der Servicegedanke für Bahn-Kunden am Neuwieder Bahnhof kann wieder gelebt werden. Der Verkaufsschalter in einem Ladenlokal gegenüber dem Bahnhof ist jetzt in Betrieb.

Das Warten hat ein Ende: Mehr als ein Jahr, nachdem der Neuwieder Bahnhof – und mit ihm der Fahrkartenverkaufsstand – völlig überraschend wegen Einsturzgefahr gesperrt worden war, gibt es seit Montag wieder eine offizielle Verkaufsstelle: Das Unternehmen Transdev-Vertrieb GmbH hat nach relativ kurzer Umbauzeit in einem Gebäude direkt gegenüber vom Bahnhof ein neues Fahrgastzentrum eröffnet. Und obwohl es für den konkreten Termin keine offizielle Ankündigung gab, ließen sich gleich am Morgen die ersten Kunden beraten.

Verantwortliche beantworten Fragen der Presse

Am späteren Vormittag waren dann Steffen Breuer, Leiter des Fachbereichs Erlöse, Tarif, Vertrieb von der SPNV-Nord (Zweckverband Schienenpersonennahverkehr), Lars Dürre, Teamleiter personenbediente Verkaufsstellen Rhein-Mosel-Fulda von der Transdev-Vertrieb GmbH, sowie SPNV-Nord-Verbandsvorsteher Achim Hallerbach in der Verkaufsstelle, um Pressevertretern Fragen zu dem neuen Angebot zu beantworten.

i Zwei Mitarbeiterinnen des Transdev-Teams in der noch etwas nüchternen Umgebung des neuen Fahrgastzentrums. Rainer Claaßen

Die drehten sich unter anderem darum, warum die Neuwieder so lange auf die Möglichkeit warten mussten, wieder Tickets an einer Verkaufsstelle erwerben zu können. Hallerbach erklärte: „Das hängt unter anderem damit zusammen, dass Dienstleistungen rund um den Personennahverkehr heute ausgeschrieben werden müssen und nicht mehr wie früher automatisch bei der Bahn landen. Die Verfahren dauern entsprechend länger. Mit der Transdev-Vertrieb GmbH haben wir aber einen guten und verlässlichen Partner gefunden.“

Reiseinformationen gehören auch zum Angebot

Das Fahrgastzentrum in Neuwied ist in der Augustastraße 54 in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof. Früher war hier eine Filiale der Bäckereikette Geisen. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und von 12.30 bis 16 Uhr. Geschulte Mitarbeiter bieten diverse Dienstleistungen an: Es gibt Tickets und Zeitkarten für Bus und Bahn im Nah- und Fernverkehr, Fahrplan- und Tarifauskünfte sowie Reiseinformationen.

„Wir haben vorher entsprechende Schulungen mitgemacht, sodass wir auch in kniffligen Fällen die passenden Antworten geben können. Und sollten wir tatsächlich einmal nicht weiterwissen, kennen wir die passenden Ansprechpartner, bei denen wir schnell zusätzliche Informationen bekommen“, erklärt eine der neuen Mitarbeiterinnen.

i SPNV-Nord Verbandsvorsteher Achim Hallerbach (von links), Landrat Kreis Neuwied; Steffen Breuer, Leiter Fachbereich Erlöse, Tarif, Vertrieb, SPNV-Nord; Fatih Yilmaz, Projektmanagement Transdev Vertrieb GmbH; Lars Dürre, Teamleiter personenbediente Verkaufsstellen Rhein-Mosel-Fulda, Transdev Vertrieb GmbH. Rainer Claaßen

Obwohl der Verkaufsraum, in dem auf einer Digitalanzeige die aktuellen Abfahrtszeiten des Neuwieder Bahnhofs zu sehen sind, nur über eine kleine Treppe zu erreichen ist, wurde auch an Menschen mit Gehbehinderungen gedacht: Am Eingang wird kurzfristig noch eine Klingel angebracht, über die man sich von außen bemerkbar machen kann. Das Personal wird dann für die Beratungen zu den Kunden auf den Gehweg kommen.

Aktuell sieht es in dem neu eingerichteten Raum noch sehr nüchtern aus. Weitere Schilder und Designelemente sollen aber bald für mehr Atmosphäre und Information sorgen. Die Zeit, in der informationsbedürftige Bahnkunden für Beratung und Kartenkauf den weiten Weg nach Koblenz oder Andernach auf sich nehmen mussten, ist also erst mal vorbei.