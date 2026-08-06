Sanierung rechte Rheinschiene
Bahn erneuert gleich drei Brücken in Rheinbrohl
Schweres Gerät ist auch entlang der Bahntrasse in Rheinbrohl zugange, hier an der Bahnbrücken-Baustelle auf Höhe der Kirchstraße
Schweres Gerät ist auch entlang der Bahntrasse in Rheinbrohl zugange, hier an der Bahnbrücken-Baustelle auf Höhe der Kirchstraße aus Sicht des Gewerbegebiets.
Daniel Dresen

Die Bahn nimmt während der Sanierung der rechten Rheinschiene auch den Abschnitt in Rheinbrohl in Angriff. Allein drei Brücken werden hier saniert. Ein Ärgernis ist jedoch, dass der Bahnhof zwar modernisiert, aber nicht barrierefrei ausgebaut wird.

Lesezeit 3 Minuten
Wer entlang der Bahntrasse in Rheinbrohl wohnt, für den können seit Beginn der Sanierung der rechten Rheinschiene die Nächte schon mal kürzer ausfallen. „Die ersten Rheinbrohler schlafen nicht mehr durch. Ich bin kürzlich auch um 3 Uhr morgens wach geworden.
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