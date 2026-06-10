Nach Abriss des Aubach-Werkes
Bäckerei will in Niederbieber Filiale mit Café bauen
Seit Tagen laufen die Abrissarbeiten des traditionsreichen Industrieunternehmens, das von 1886 bis zu seiner Liquidation im Jahr
Seit Tagen laufen die Abrissarbeiten des traditionsreichen Industrieunternehmens, das von 1886 bis zu seiner Liquidation im Jahr 1999 existierte.
Jörg Niebergall

Aufmerksame Neuwieder haben mitbekommen, dass die ehemalige Aubachfabrik in Niederbieber abgerissen wird. Nun ist klar, wer der neue Nutzer des Geländes ist. Und was ist mit dem Wahrzeichen der Aubachfabrik, dem Engel, geschehen? 

Lesezeit 1 Minute
Der Abriss der ehemaligen Blechwarenfabrik Aubach in Niederbieber markiert das Ende eines bedeutenden Kapitels der örtlichen Industriegeschichte. Seit einigen Tagen prägen Baumaschinen, Schuttberge und eine erhebliche Staubentwicklung das Bild des Geländes.

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Kreis NeuwiedBauen & Wohnen

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