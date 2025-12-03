Viele Neuerungen geplant Bäckerei Preißing in Neuwied stellt sich für die Zukunft auf Rainer Claaßen 03.12.2025, 14:00 Uhr

i Petra und Jens Preißing vor dem neuen Verkaufsautomaten: Die Inhaber der Bäckerei Preißing setzen auf Tradition genauso wie auf Neuerungen. Rainer Claaßen

In Heddesdorf gibt es die Bäckerei Preißing seit 1935. In dem Traditionsbetrieb waren schon mehrere Generationen am Werk. Nun verabschieden sich die derzeitigen Inhaber vom Filialgeschäft. Zudem sind weitere Neuerungen geplant.

Blickt man ein paar Jahrzehnte zurück, gab es über ganz Heddesdorf verteilt sicher ein Dutzend Bäckereien. Nach und nach haben fast alle geschlossen – vielen ehemaligen Standorten sieht man nicht einmal mehr an, dass dort einst gebacken wurde und schon im Morgengrauen Brote und Brötchen verkauft wurden.







