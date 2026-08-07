Familienbetrieb in Neuwied Bäckerei Geisen: Erfolgsgeschichte startet im Ringmarkt Rainer Claaßen 07.08.2026, 15:41 Uhr

i Hinter der Bäckerei Geisen steht nach wie vor die Familie (von links): Tochter Gabi Mangner, Gründer Erich Geisen, Sohn Wolfgang und Ingrid Geisen. Rainer Claaßen

Vom kleinen Laden zur regionalen Größe: Der Familienbetrieb betreibt heute 13 Filialen, die Zentrale ist in Heimbach-Weis. Aber: Ihren Ursprung hat die Bäckerei Geisen im Neuwieder Ringmarkt.

Mehrfach hat unsere Zeitung zuletzt über Floristik Reiprich im Neuwieder Ringmarkt berichtet – eines von drei Geschäften, die seit der Eröffnung des Einkaufszentrums dort ansässig sind. Neben der Apotheke Jäger gehört dazu auch die Bäckerei Geisen. Im Ringmarkt liegen die Wurzeln eines Unternehmens, das heute 13 Filialen betreibt und fast 200 Mitarbeitende beschäftigt.







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