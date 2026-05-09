Schon ganz bald hat der Neuwieder Stadtteil Oberbieber wieder einen Nahversorger. Neben der Supermarkt-Kette Tante Enso ziehen auch die Bäckerei Lutz und die Metzgerei Muscheid in den neuen Markt ein. So laufen die Vorbereitungen bei ihnen.
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Der neue Nahversorger in Neuwied nimmt Form an. Schon bald können neben Tante Enso auch die Bäckerei Lutz und die Metzgerei Muscheid in den Bieber-Markt einziehen. Während die 24-Stunden-Supermarkt-Kette online fleißig über den aktuellen Stand berichtet, ist es um die beiden anderen etwas ruhiger geblieben.