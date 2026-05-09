Neuer Nahversorger in Neuwied
Bäcker und Metzger sind bereit für den Bieber-Markt
Wie schon im vergangenen Jahr soll es auch in wenigen Tagen eine Informationsveranstaltung im ehemaligen "Nah & Gut" in Oberbieb
Wie schon im vergangenen Jahr soll es auch in wenigen Tagen eine Informationsveranstaltung im ehemaligen "Nah & Gut" in Oberbieber geben.
Viktoria Schneider

Schon ganz bald hat der Neuwieder Stadtteil Oberbieber wieder einen Nahversorger. Neben der Supermarkt-Kette Tante Enso ziehen auch die Bäckerei Lutz und die Metzgerei Muscheid in den neuen Markt ein. So laufen die Vorbereitungen bei ihnen.

Lesezeit 2 Minuten
Der neue Nahversorger in Neuwied nimmt Form an. Schon bald können neben Tante Enso auch die Bäckerei Lutz und die Metzgerei Muscheid in den Bieber-Markt einziehen. Während die 24-Stunden-Supermarkt-Kette online fleißig über den aktuellen Stand berichtet, ist es um die beiden anderen etwas ruhiger geblieben.

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