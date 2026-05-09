Neuer Nahversorger in Neuwied Bäcker und Metzger sind bereit für den Bieber-Markt Viktoria Schneider 09.05.2026, 15:00 Uhr

i Wie schon im vergangenen Jahr soll es auch in wenigen Tagen eine Informationsveranstaltung im ehemaligen "Nah & Gut" in Oberbieber geben. Viktoria Schneider

Schon ganz bald hat der Neuwieder Stadtteil Oberbieber wieder einen Nahversorger. Neben der Supermarkt-Kette Tante Enso ziehen auch die Bäckerei Lutz und die Metzgerei Muscheid in den neuen Markt ein. So laufen die Vorbereitungen bei ihnen.

Der neue Nahversorger in Neuwied nimmt Form an. Schon bald können neben Tante Enso auch die Bäckerei Lutz und die Metzgerei Muscheid in den Bieber-Markt einziehen. Während die 24-Stunden-Supermarkt-Kette online fleißig über den aktuellen Stand berichtet, ist es um die beiden anderen etwas ruhiger geblieben.







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