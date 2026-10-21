Windräder am Dachsbergsee Bad Honnefer Windräder vor der Haustür von Windhagen Sabine Nitsch 21.10.2026, 13:26 Uhr

i Eine Anwohnerin deutet auf ein Schneise, die offenbar schon in den Wald geschlagen wurde. Sabine Nitsch

Es geht um fehlende Unterlagen, ungeklärte Widersprüche, nicht ausreichend gewürdigte naturschutzrechtliche Belange. Teile der Gutachten scheinen zweifelhaft. Anwohner wehren sich gegen die beiden geplanten 250 Meter hohen Windräder.

. Der Wald rund um den Dachsbergsee bei Windhagen, mit seinen vielen alten Eichen und Buchen, ist wie eine grüne Lunge, die im vergangenen heißen Sommer für Schatten und Abkühlung sorgte. Das soll sich nach den Plänen der Bad Honnef AG (BHAG) ändern. Große Teile des Waldes sollen den Windradplänen des Bad Honnefer Versorgungsunternehmens aus Nordrhein Westfalen, zum Opfer fallen.







Artikel teilen

Artikel teilen