Landrat zu Windradplänen Bad Honnef kassiert, und Windhagen zahlt die Zeche Sabine Nitsch 24.04.2026, 13:00 Uhr

i Genau auf der Türschwelle der Gemeinde Windhagen sollen neue Windräder gebaut werden. Pia Bayer/dpa. picture alliance/dpa

Die Windräder an der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz bei Windhagen haben das Zeug dazu, die Beziehungen zwischen dem Kreis Neuwied und dem Rhein-Sieg-Kreis zu belasten. Für die Anwohner ist der Bau vor ihrer Haustür ein „unfreundlichen Akt“.

Die Menschen rund um Windhaben sind empört. Die Stadt Bad Honnef beziehungsweise das kommunale Versorgungsunternehmen Bad Honnef AG (BHAG) plant zusammen mit der SL-Naturenergie, Windräder genau auf der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz zu bauen. Genau auf die Türschwelle der Gemeinde Windhagen.







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