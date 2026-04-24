Die Windräder an der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz bei Windhagen haben das Zeug dazu, die Beziehungen zwischen dem Kreis Neuwied und dem Rhein-Sieg-Kreis zu belasten. Für die Anwohner ist der Bau vor ihrer Haustür ein „unfreundlichen Akt“.
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Die Menschen rund um Windhaben sind empört. Die Stadt Bad Honnef beziehungsweise das kommunale Versorgungsunternehmen Bad Honnef AG (BHAG) plant zusammen mit der SL-Naturenergie, Windräder genau auf der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz zu bauen. Genau auf die Türschwelle der Gemeinde Windhagen.