Landrat zu Windradplänen
Bad Honnef kassiert, und Windhagen zahlt die Zeche 
Genau auf der Türschwelle der Gemeinde Windhagen sollen neue Windräder gebaut werden.
Genau auf der Türschwelle der Gemeinde Windhagen sollen neue Windräder gebaut werden.
Pia Bayer/dpa. picture alliance/dpa

Die Windräder an der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz bei Windhagen haben das Zeug dazu, die Beziehungen zwischen dem Kreis Neuwied und dem Rhein-Sieg-Kreis zu belasten. Für die Anwohner ist der Bau vor ihrer Haustür ein „unfreundlichen Akt“.

Lesezeit 4 Minuten
Die Menschen rund um Windhaben sind empört. Die Stadt Bad Honnef beziehungsweise das kommunale Versorgungsunternehmen Bad Honnef AG (BHAG) plant zusammen mit der SL-Naturenergie, Windräder genau auf der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz zu bauen. Genau auf die Türschwelle der Gemeinde Windhagen.

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