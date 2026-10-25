25 Jahre Kristall Rheinpark-Therme in Bad Hönningen: Mit der Therme begann vor einem Vierteljahrhundert ein neues Kapitel in der Bädergeschichte des Ortes. Das Jubiläum wurde mit besonderen Saunaaufgüssen und einer Kristall-Torte gefeiert.
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Wer Geburtstag hat, darf es krachen lassen. Und wer, wie die Kristall Rheinpark-Therme seit 25 Jahren, seine Gäste zum Schwitzen bringt, hat sich eine besonders große Torte verdient. So wurde das Jubiläum in Bad Hönninger Therme gebührend gefeiert, mit besonderen Saunaaufgüssen und einer Kristall-Torte.