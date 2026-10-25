Mit Kristalltorte und Aufguss Bad Hönninger Therme feiert 25. Geburtstag Jörg Niebergall 25.10.2026, 14:00 Uhr

i In der Kristall Rheinpark-Therme wurde das Jubiläum gebührend gefeiert: mit Sekt, Freibier, besonderen Saunaaufgüssen und einer Kristall-Torte. Die schnitt Betriebsleiter Dieter Schimak gemeinsam mit seinen festlich gekleideten Saunameistern an. Jörg Niebergall

25 Jahre Kristall Rheinpark-Therme in Bad Hönningen: Mit der Therme begann vor einem Vierteljahrhundert ein neues Kapitel in der Bädergeschichte des Ortes. Das Jubiläum wurde mit besonderen Saunaaufgüssen und einer Kristall-Torte gefeiert.

Wer Geburtstag hat, darf es krachen lassen. Und wer, wie die Kristall Rheinpark-Therme seit 25 Jahren, seine Gäste zum Schwitzen bringt, hat sich eine besonders große Torte verdient. So wurde das Jubiläum in Bad Hönninger Therme gebührend gefeiert, mit besonderen Saunaaufgüssen und einer Kristall-Torte.







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