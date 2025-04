In Bad Hönningen ist es schon lange Tradition, dass die Grundschüler der Marienschule den Baum des Jahres Plfanzen – in den Rheinanlagen. Nun war es wieder so weit.

. Schon seit Jahrzehnten ist es eine lieb gewonnene Tradition, dass die Grundschule Bad Hönningen am Tag des Baumes einen Baum in den Rheinanlagen pflanzt. Der Tag des Baumes ist in Deutschland heute der 25. April, in den Ursprüngen war es der 10. April. So wurde in diesem Jahr nun bereits eine Roteiche, die aus Amerika stammt und von Alt-Stadtbürgermeister Guido Job gespendet wurde, gepflanzt.

Zuvor hatte der Stadtgärtner Dirk Jirosek eine Pflanzmulde in der Nähe der Kristall-Park-Therme ausgehoben und vorbereitet. Die Klassen 3a bis 3c hatten sich schlaugemacht und konnten einiges über die Roteiche berichten, und taten dies in einem Singspiel, das von Guido Job, Stadtbürgermeister René Achten, VG-Bürgermeister Jan Ermtraud, Revierförster a.D. Dietrich Schareina, Eric Delaporte (Fraktionsvorsitzender CDU), Werner Lahme (Erster Beigeordneter) und Revierförster Christoph Kirst, der die Aktion leitete, mit einem Applaus belohnt wurde.