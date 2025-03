Lange Jahre wurden in Bad Hönningen Waldbestattungen geplant. Jetzt ist es möglich, sich mitten im Wald unter Bäumen direkt am See in Bad Hönningen bei Girgenrath beisetzen zu lassen.

Sieben Jahre hat es insgesamt gedauert, bis die Idee, Waldbestattungen in Bad Hönningen zu ermöglichen, endlich Realität werden konnte. Jetzt haben die ersten Beisetzungen im neuen Ruheforst stattgefunden. „Damit hat das mehr als sechs Jahre dauernde Genehmigungsverfahren durch Kreis-und Landesbehörden endlich ein positives Ende gefunden“, sagte Stadtbürgermeister René Achten bei einem Ortstermin auf der 2,5 Hektar umfassenden Begräbnisstätte im städtischen Wald bei Girgenrath. Zusammen mit dem Bad Hönninger Bürgermeister Jan Ermtraud, Matthias Budde vom Unternehmen RuheForst, dem Beigeordneten Horst Bamberg und zwei Bestattern begutachtete er das Gelände und ließ sich erläutern, wie die ersten Bestattungen abliefen.

i Es gibt keine Trauerhalle, aber Holzbänke und ein Kreuz markieren einen Ort zu Andacht. Sabine Nitsch

Das große Waldareal, an der L254, ist dicht mit alten Eichen, Buchen und anderen Laubbäumen bewachsen. Am Rand des RuheForsts liegt, idyllisch gelegen, ein kleiner See. Eine Trauerhalle sucht man vergebens. Holzbänke, ein Rednerpult aus Holz und ein Holzkreuz laden zum Verweilen und zur Andacht ein. Bald wird auch eine Infotafel aufgestellt, die darauf hinweist, dass der Wald auch Ruheforst ist.

Die Nachfrage nach Waldbestattungen ist groß

„Die Nachfrage nach dieser Bestattungsmöglichkeit ist enorm groß. Verkehrstechnisch ist der Bad Hönninger Ruheforst außerdem sehr gut zu erreichen. Die A3 ist nicht weit. Gerade aus dem Köln-Bonner Raum und sogar aus dem Ruhrgebiet oder aus Richtung Koblenz, gibt es Anfragen“, sagt Bamberg und Budde erläutert die Besonderheiten einer Bestattung im Wald. Alle Ruhebiotope wurden in Wertstufen eingeteilt. Sie berücksichtigen die Art des Baums, sein Alter oder seine Lage. Im Ruheforst ist auch die Beisetzung an Sträuchern, Baumstümpfen oder Findlingen möglich. In einem Grabstättenverzeichnis ist aufgeführt, wo welche Urne liegt.

Ein Ruheforst schützt auch den Wald. Denn durch die Eintragung des Nutzungsrechts an einem Baum wird dieser auf 100 Jahre vor Abholzung geschützt. In Bad Hönningen sind zunächst 120 Ruhebiotope, also Flächen, die als Grabfläche ausgewählt werden können, vorgesehen. Rund um jedes Biotop können bis zu 18 Urnen bestattet werden.

„Wer sich für die Beisetzung im Wald entscheidet, tut das sehr bewusst.“

Matthias Budde, Mitarbeiter bei RuheForst

Waldbestattungen folgen eigenen Regeln. „Wer sich für so eine Beisetzung entscheidet, tut das sehr bewusst. Eine klassische Grabpflege entfällt komplett. Wenn man so will, übernimmt der Wald die Pflege. Gestecke, Kerzen oder anderer Grabschmuck sind im Ruheforst nicht gestattet. Nur am Tag der Beisetzung ist eine Trauerdekoration mit Blumen, Kerzen oder persönlichen Erinnerungsstücken möglich “, so Budde. „Aber jeder Baum bekommt eine Namentafel, die sichtbar macht, welcher Verstorbene dort seine letzte Ruhe gefunden hat.“

Vier-Bürgermeister-Projekt

Die Realisierung des Ruheforstes in Bad Hönningen sei so etwas, wie ein Vier-Bürgermeister-Projekt. „Es stand schon bei Guido Job auf der Agenda, dann bei Ulrich Elberskirch und bei Reiner W. Schmitz und jetzt bei mir“, sagte Achten, der das Projekt kurz nach seinem Amtsantritt, nach der Wahl im Juni 2024, sehr schnell zum Abschluss brachte.