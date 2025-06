Der Junggesellenverein Bad Hönningen versteht es, eine Kirchweih zu feiern. Schon am Freitag begann der Kirmes-Marathon mit einer Party im Festzelt am Rheinufer mit „DJ Dezibel“. Am Abend startete der Fackelzug durch die Stadt, der mit dem Großen Zapfenstreich im Rosengarten endete.

i Der Erste Schwenkfährich Benedikt Klein schwenkte zu Ehren der Festgäste die Fahne im Rosengarten. Heinz-Werner Lamberz

Am Kirmessamstag empfingen die Junggesellen die Gastvereine, deren Fähnriche dann im Wettstreit ihren Meister ausschwenkten. Am Abend startete der große Festumzug mit allen ehemaligen Königen und den Gastvereinen. Nach dem Höhenfeuerwerk wartete die Band A-Team mit Livemusik im Zelt auf, die bis in die frühen Morgenstunden andauerte.

i Der Chor der Pfarreiengemeinschaft Rheinbrohl-Bad Hönningen unter der Leitung von Dirigent Andreas Wies und den Alphornbläsern "Alp Cologne" untermalten das festliche Hochamt in der Kirche St. Peter und Paul. Heinz-Werner Lamberz

Am Sonntag wurde es traditionell, nach dem Wecken des JGV-Vorstandes und des Stadtbürgermeisters René Achten um 5.30 Uhr erfolgte die Fahnenparade mit anschließendem Umzug durch den Ort. Um 10 Uhr fand in der Pfarrkirche St. Peter und Paul ein festliches Hochamt statt, das Pater Magnus Ifedikwa und Pfarrer i. R. Robert Florin zelebrierten. Lezterer ermahnte die Gläubigen in der Predigt, an der „Gemeinsamkeit mit allen Menschen" festzuhalten. Das festliche Hochamt wurde vom Chor der Pfarreiengemeinschaft Rheinbrohl-Bad Hönningen unter der Leitung von Dirigent Andreas Wies, am Piano Marco Zimmermann und an der Orgel von Hans-Gerd Thiel sowie den Alphorn-Bläsern „Alp Cologne" musikalisch unterstützt. Am Schluss des Hochamtes spendierte Pater Magnus Ifedikwa dem Vorstand des JGV anstatt Messwein ein zünftiges Bier.

i Das Abwinkel-Kommando des JGV Bad Hönningen schritt im Stechschritt in Preußischer Struktur die Königsparade ab. Heinz-Werner Lamberz

Ebenfalls am Sonntag fand im Rosengarten das Synchron-Fahnenschwenken der beiden Fähnriche statt. Am frühen Abend startete die Königsparade Preußischer Struktur auf der Bischof-Stradmann-Straße, die der Vorstand, Hauptmann Ole Röser und Leutnant Tim Paschinski abnahmen. König Tobias Kramer und Königin Gina König wurden in die Marschkolonne aufgenommen und präsentierten sich den Gästen am Straßenrand. Am Rheinufer angekommen, fand der Königsball im Festzelt statt. Die Hönninger Kirmes endet am Mittwoch mit dem Verbrennen des Kirmesmanns.