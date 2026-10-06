Verbindung nach Bad Breisig
Bad Hönninger Fährchef blickt gebannt auf Rheinpegel
Am Montag, 5. Oktober, hat die Rheinfähre zwischen Bad Breisig und Bad Hönningen wieder ihren regulären Fahrplan aufgenommen. We
Am Montag, 5. Oktober, hat die Rheinfähre zwischen Bad Breisig und Bad Hönningen wieder ihren regulären Fahrplan aufgenommen. Wegen des Niedrigwassers werden bis auf Weiteres allerdings nur Fahrzeuge mit maximal 2,5 Tonnen Gewicht transportiert. (Symbolbild)
Thomas Frey/dpa. picture alliance/dpa/Thomas Frey

Nach niedrigwasserbedingter Pause und Fahrplaneinschränkungen transportiert die Fähre zwischen Bad Hönningen und Bad Breisig wieder Autos von bis zu 2,5 Tonnen Gewicht nach dem regulären Fahrplan. Doch nun sinkt der Pegel Andernach wieder.

Lesezeit 1 Minute
Die Fähre zwischen Bad Hönningen und Bad Breisig ist seit Montag, 5. Oktober, wieder nach dem regulären Fahrplan auf dem Rhein unterwegs. Eine Einschränkung gibt es noch wegen des Niedrigwassers hinsichtlich der zu transportierenden Fahrzeuge: Diese dürfen derzeit nur maximal 2,5 Tonnen wiegen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren