Verbindung nach Bad Breisig Bad Hönninger Fährchef blickt gebannt auf Rheinpegel Daniel Dresen 06.10.2026, 14:43 Uhr

i Am Montag, 5. Oktober, hat die Rheinfähre zwischen Bad Breisig und Bad Hönningen wieder ihren regulären Fahrplan aufgenommen. Wegen des Niedrigwassers werden bis auf Weiteres allerdings nur Fahrzeuge mit maximal 2,5 Tonnen Gewicht transportiert. (Symbolbild) Thomas Frey/dpa. picture alliance/dpa/Thomas Frey

Nach niedrigwasserbedingter Pause und Fahrplaneinschränkungen transportiert die Fähre zwischen Bad Hönningen und Bad Breisig wieder Autos von bis zu 2,5 Tonnen Gewicht nach dem regulären Fahrplan. Doch nun sinkt der Pegel Andernach wieder.

Die Fähre zwischen Bad Hönningen und Bad Breisig ist seit Montag, 5. Oktober, wieder nach dem regulären Fahrplan auf dem Rhein unterwegs. Eine Einschränkung gibt es noch wegen des Niedrigwassers hinsichtlich der zu transportierenden Fahrzeuge: Diese dürfen derzeit nur maximal 2,5 Tonnen wiegen.







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