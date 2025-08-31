Die Musik der Band Pink Floyd findet in jeder Generation Fans. Eine Coverband, die dem Original verdammt nahekommt, gab jetzt ein Gastspiel im Alten Schwimmbad von Bad Hönningen.

Einen echten Musikgenuss hat die Bad Hönninger Gastronomin Beate Ahlemeyer nun zum vierten Mal auf das Gelände am Alten Schwimmbad in Bad Hönningen geholt. Die Pink-Floyd-Tribut-Band One of These in ihrer zehnköpfigen Besetzung nebst Backroundchor spielte das komplete Album „Wish you were here“ und Stücke von den Platten Pompeji 72, Early Years und The Darkside mit einem unglaublichen Sound und einer ebenso großen Lichtshow – und das ganz nah am Original.

i Konzert im Alten Schwimmbad mit der Pink-Floyd-Tribute-Band One of These Heinz-Werner Lamberz

Man merkte, dass die Musiker mit ganzer Seele die großen Vorbilder auf die kleinen Bühnen der Republik bringen. Das Jahrestourprogramm umfasst mehr als 30 Auftritte in ganz Deutschland und Österreich. Besonders Sänger Jonas Kopp und Sologitarrist Sascha Thiele wichen kaum vom Original ab und sicherten sich somit nach jedem Stück einen lang anhaltenden Applaus der Konzertbesucher im Alten Schwimmbad in Bad Hönningen. Letztere erlebten fast zwei Stunden puren Musikgenuss und Erinnerungen an vergangene Jugendzeiten.