Meinung zur Stadtchefwahl Bad Hönninger Bürgermeister-Eisbecher reicht nicht aus! Daniel Dresen 13.04.2026, 17:00 Uhr

i Unser Redakteur Daniel Dresen fordert, dass sich der neue Bad Hönninger Stadtbürgermeister Mark Geimer mit dem Stadtrat zusammenraufen muss. Kevin Rühle. MRV

Bad Hönningen hat mit Mark Geimer einen neuen Stadtbürgermeister gewählt. Doch das Motto des Politikneulings „Machen, nicht nur reden!“ kam in Teilen des Stadtrats gar nicht gut an. Nun müssen sich der Rat und der neue Stadtchef zusammenraufen.

Der neue Stadtbürgermeister von Bad Hönningen heißt Mark Geimer. Überraschend deutlich hat sich der Politikneuling auch in der Stichwahl gegen das CDU-Ratsmitglied Volker Risse durchgesetzt. Am Ende hat Geimer als gebürtiger „Hünnijer Jung“ und Betreiber einer Eisdiele in der Stadt vermutlich von seinem höheren Bekanntheitsgrad profitiert.







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