Zum Jahresende 2025 tritt Bad Hönningens Stadtbürgermeister René Achten (CDU) von all seinen politischen Ämtern zurück. „Diese Entscheidung fällt mir alles andere als leicht. Ich habe mich mit vollem Herzen für unsere Stadt und ihre Menschen eingesetzt. Umso schwerer fällt es mir, dieses Kapitel vorzeitig zu schließen“, wird Achten in einer Pressemitteilung der Stadt Bad Hönningen zitiert. Der Zeitpunkt seiner Amtsniederlegung sei mit Sorgfalt gewählt, erklärt Achten: Die Wahl des neuen Stadtbürgermeisters von Bad Hönningen soll am Tag der rheinland-pfälzischen Landtagswahl, am 22. März 2026, stattfinden.

Grund: Auslandseinsatz der Bundeswehr

Als Grund für seinen Rücktritt nennt er seine berufliche Tätigkeit für die Bundeswehr. Achten werde ab April 2026 eine „verantwortungsvolle Position“ in einem NATO-Partnerland übernehmen. Zusammen mit seiner Familie werde er für zunächst dreieinhalb Jahre an den neuen Einsatzort ziehen. „Als mein Dienstherr mich über die neuen Einsatzpläne für meine Person informierte, war es für mich natürlich im ersten Moment wie ein Paukenschlag. Seit drei Jahren lebe ich nun mit meiner Familie in Bad Hönningen. Trotz allem liegt für mich die Entscheidung auf der Hand: Der beruflichen Verantwortung bei diesem sicherheitspolitisch bedeutsamen Projekt kann und werde ich mich nicht entziehen“, erklärt Achten.

„Bis zum Jahresende werde ich meine Aufgaben hier vor Ort mit vollem Einsatz weiterführen.“

Bad Hönningens scheidender Stadtbürgermeister René Achten (CDU)

Der scheidende Stadtbürgermeister bittet bei den Bad Hönninger Bürgern um Verständnis. „Ich bin dankbar für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde, und für die vielen positiven Begegnungen und Erfahrungen, die ich auf meinem weiteren Lebensweg mitnehmen darf. Bis zum Jahresende werde ich meine Aufgaben hier vor Ort mit vollem Einsatz weiterführen“, verspricht Achten. Bei der Kommunalwahl im Juni 2024 setzte sich der CDU-Mann deutlich gegen den Amtsinhaber Reiner W. Schmitz (SPD) durch.