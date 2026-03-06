Leben und arbeiten an der B42
Bad Hönningens Anwohner trotzen Verkehrslärm und Dreck
Heinz Günter Heck wohnt seit einigen Jahren in Nachbarschaft zur B42 unterhalb von Schloss Arenfels in Bad Hönningen.
Daniel Dresen

Unter dem Titel „Leben und arbeiten an der B42“ greift unsere Zeitung Geschichten zur viel befahrenen Bundesstraße entlang des Rheins auf. Dieses Mal haben wir mit Menschen in Bad Hönningen gesprochen, die in direkter Nachbarschaft zur B42 wohnen.

Lesezeit 2 Minuten
Wer in Bad Hönningen wohnt und Pendler ist, kennt die Vorzüge der Lage direkt an der B42. Sie führt ohne Umwege in die Kreisstadt Neuwied oder nach Nordrhein-Westfalen. Doch nicht alle Einwohner der Badestadt geraten aufgrund der Nähe zur viel befahrenen Bundesstraße ins Schwärmen.

Kreis NeuwiedVerkehr

