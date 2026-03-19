Städtische Flächen vorgesehen
Bad Hönningen: Rat stimmt Pachtvertrag für Windräder zu
Die Windkraftpläne in Bad Hönningen sind einen Schritt weiter. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung dem Pachtvertrag mit
Die Windkraftpläne in Bad Hönningen sind einen Schritt weiter. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung dem Pachtvertrag mit der BMR-Süwag-Projektentwicklungsgesellschaft mbH zugestimmt. Vor dem Jahr 2028 werden in Bad Hönningen aber keine Windräder gebaut. (Symbolbild)
Uwe Anspach. picture alliance/dpa

Bad Hönningens Stadtrat hat den Windkraftplänen grünes Licht erteilt. Eine Mehrheit des Rats stimmte dem Pachtvertrag mit der Projektentwicklungsgesellschaft zu. Bis die Windräder gebaut werden, wird aber noch einige Zeit vergehen. 

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Eine Mehrheit des Bad Hönninger Stadtrats hat dem Vertrag für den Bau und die Inbetriebnahme von Windkraftanlagen auf städtischen Flächen mit der BMR-Süwag-Projektentwicklungsgesellschaft mbH zugestimmt. Bis zu acht Windräder, zwei auf dem Homborn und sechs im Stadtwald, könnten entstehen.

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Kreis NeuwiedEnergie

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