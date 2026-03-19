Bad Hönningens Stadtrat hat den Windkraftplänen grünes Licht erteilt. Eine Mehrheit des Rats stimmte dem Pachtvertrag mit der Projektentwicklungsgesellschaft zu. Bis die Windräder gebaut werden, wird aber noch einige Zeit vergehen.
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Eine Mehrheit des Bad Hönninger Stadtrats hat dem Vertrag für den Bau und die Inbetriebnahme von Windkraftanlagen auf städtischen Flächen mit der BMR-Süwag-Projektentwicklungsgesellschaft mbH zugestimmt. Bis zu acht Windräder, zwei auf dem Homborn und sechs im Stadtwald, könnten entstehen.