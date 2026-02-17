Bad Hönningen, die Badestadt – am Veilchendienstag hat Petrus da wohl etwas missverstanden. Trotz wechselhaften Wetters zeigten sich die Narren beim Veilchendienstagszug von ihrer schönsten Seite.

Der Bad Hönninger Karnevalszug am Veilchendienstag hat den am Vortag in Linz um zehn Wagen und Fußgruppen getoppt. Insgesamt zählte der Veilchendienstagszug in der Badestadt ganze 56 Wagen und Fußgruppen.

Wettermäßig sah es zu Beginn des närrischen Treibens auch für Bad Hönningen nicht so gut aus.