Veilchendienstagszug 2026 
Bad Hönningen ist außer Rand und Band 
Western durch die rosarote Brille betrachtet: Der Stammtisch Rheinbrohler Karneval läuft beim Bad Hönninger Veilchendienstagszug
Western durch die rosarote Brille betrachtet: Der Stammtisch Rheinbrohler Karneval läuft beim Bad Hönninger Veilchendienstagszug mit.
Heinz-Werner Lamberz

Bad Hönningen, die Badestadt – am Veilchendienstag hat Petrus da wohl etwas missverstanden. Trotz wechselhaften Wetters zeigten sich die Narren beim Veilchendienstagszug von ihrer schönsten Seite. 

Lesezeit 1 Minute
Der Bad Hönninger Karnevalszug am Veilchendienstag hat den am Vortag in Linz um zehn Wagen und Fußgruppen getoppt. Insgesamt zählte der Veilchendienstagszug in der Badestadt ganze 56 Wagen und Fußgruppen. Wettermäßig sah es zu Beginn des närrischen Treibens auch für Bad Hönningen nicht so gut aus.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedKarneval

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren