Meinung zur Bürgermeisterwahl Bad Hönningen – eine Stadt im Dauerwahlkampf Daniel Dresen 23.03.2026, 16:00 Uhr

i Unser Redakteur Daniel Dresen meint, dass die Stadt Bad Hönningen endlich raus muss aus dem Zustand des Dauerwahlkampfs. Kevin Rühle. MRV

Man kann vieles über die Stadt Bad Hönningen behaupten, allerdings nicht, dass ihre Einwohner wahlmüde sind. Am Sonntag fand die sage und schreibe vierte Stadtbürgermeisterwahl seit dem Jahr 2019 statt. Und das irrsinnige Ergebnis ist eine Stichwahl.

Für was ist die Stadt Bad Hönningen bekannt? Sicherlich für Schloss Arenfels, für ihren Wein und ihre Säfte und natürlich die Therme mit Blick auf den Rhein. Der Stadtteil Ariendorf ist außerdem der Geburtsort von Karl-Heinz Thielen, einer lebenden Legende des 1.







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