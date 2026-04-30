Nach dem schweren Unfall auf der B42 bei Hammerstein am 17. April mit zwei schwer verletzten Autofahrerinnen hat unsere Zeitung bei der Polizei nachgefragt, wie sie diesen Streckenabschnitt einschätzt.
Lesezeit 1 Minute
Es ist vermutlich die Horrorvorstellung eines jeden Autofahrers: Während der Fahrt gerät plötzlich ein Fahrzeug aus dem Gegenverkehr auf die eigene Fahrspur, und zum Ausweichen bleibt keine Chance. So ist es einer 66-jährigen Pkw-Fahrerin am 17. April auf der B42 bei Hammerstein ergangen.