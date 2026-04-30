Einschätzung der Polizei B42 bei Hammerstein gilt nicht als Unfallschwerpunkt Daniel Dresen 30.04.2026, 06:00 Uhr

i Auf der B42 bei Hammerstein gab es am 17. April seit Längerem mal wieder einen schweren Unfall mit zwei Schwerverletzten (Symbolbild). Der bis dato letzte Unfall mit Personenschaden auf dieser Strecke stammte aus dem Jahr 2024. Daniel Dresen

Nach dem schweren Unfall auf der B42 bei Hammerstein am 17. April mit zwei schwer verletzten Autofahrerinnen hat unsere Zeitung bei der Polizei nachgefragt, wie sie diesen Streckenabschnitt einschätzt.

Es ist vermutlich die Horrorvorstellung eines jeden Autofahrers: Während der Fahrt gerät plötzlich ein Fahrzeug aus dem Gegenverkehr auf die eigene Fahrspur, und zum Ausweichen bleibt keine Chance. So ist es einer 66-jährigen Pkw-Fahrerin am 17. April auf der B42 bei Hammerstein ergangen.







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