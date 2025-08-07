Zu den Hauptverkehrszeiten müssen die Autofahrer in Dierdorf auf der B413 ein wenig Geduld mitbringen, regelmäßig gibt es hier einen Rückstau. Doch die Situation könnte sich bald insgesamt verbessern.

An den üblichen Hauptverkehrstagen rollen täglich weit mehr als 10.000 Fahrzeuge auf der B413 durch Dierdorf. Zu Stoßzeiten staut sich die Blechlawine teilweise bis nah am Ortsausgang von Dierdorf, der Verkehr läuft nur schleppend. Einige Bürger haben sich hierzu bereits an unsere Zeitung gewandt und dies angemerkt. Doch aktuell wird an einer Verbesserung gearbeitet, die allen Verkehrsteilnehmern zugutekommen soll. Konkret geht es um die Ampelschaltung Poststraße (K120)/Neuwieder Straße (B413). Die Ampel an dieser Kreuzung wurde im April 2024 in Betrieb genommen.

Laut Birgit Tegeder, Koordinatorin Baustellenkommunikation beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz, wurde beim Sichten der eigenen Daten festgestellt, dass aus Richtung Sayn ein „inhomogener Zufluss von Fahrzeugen zur Lichtsignalanlage vorherrscht“. Durch die unregelmäßige Fahrzeugfolge komme es zu unterschiedlichen Zeitlücken zwischen den Fahrzeugen. Dies führe bei der derzeitigen Detektion zu einem teilweise frühzeitigen Abbruch der Grünphase für die jeweilige Richtung, so der LBM.

i An der Kreuzung Poststraße (K120)/Neuwieder Straße (B413) wurde im April 2024 eine Ampelanlage in Betrieb genommen. Lars Tenorth

Neues Schaltprogramm wird entwickelt

Wie Tegeder weiter ausführt, könne eine sogenannte Zeitlückenverlängerung Abhilfe schaffen. Hier erfolge das Grünzeitabbruchsignal erst, wenn längere Zeit kein Fahrzeug mehr erkannt wird. „ Wenn nach Anpassung die Fahrzeuge nicht mehr an der Haltlinie vor der Ampel anhalten müssen, führt dies zu einer Verstetigung des Verkehrsflusses und damit zu kleineren Rückstaus. Auf der anderen Seite wird das System als solches durch diese Zeitlückenverlängerung träge“, teilt Tegeder mit. So könne auf veränderte Verkehrssituationen nicht mehr so schnell reagiert werden, dies führe wieder zu größeren Wartezeiten. Aus diesem Grund sei die Anpassung solcher Systeme oft auch ein iterativer, also sich wiederholender Prozess, bei dem die Verkehrssicherheit laut LBM immer an oberster Stelle stehe.

„Wir gehen von einer Verbesserung für alle Verkehrsteilnehmer aus.“

Birgit Tegeder, Koordinatorin Baustellenkommunikation beim Landesbetrieb Mobilität Cochem-Koblenz

In nicht allzu weiter Ferne soll die verbesserte Schaltung einen Effekt zeigen. „Derzeit wird das neue Schaltprogramm entwickelt und dann an die örtlichen Gegebenheiten angepasst“, beschreibt Tegeder den aktuellen Stand. Wie sie weiter erklärt, werde das Schaltprogramm nach Vorlage und Freigabe installiert: „Wir gehen von einer Verbesserung für alle Verkehrsteilnehmer aus“, macht sie den Fahrern auf der B413 Hoffnung. Zeitlich rechnet sie nach derzeitigem Stand damit, dass das neue Schaltprogramm Ende August beziehungsweise Anfang September umgesetzt wird.