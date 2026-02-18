Am Abend vor Rosenmontag waren hinter dem Tunnel bei Rengsdorf zwölf Autos ineinandergekracht. Der Wehrleiter macht klar: So etwas ist hier bisher noch nicht passiert.
Die Wetterbedingungen im Westerwald am Sonntagabend vor Rosenmontag waren wirklich besondere. Eine Schneefront zog über die Region hinweg, i nnerhalb kürzester Zeit waren die Ortschaften und Verkehrswege zugeschneit. Die Auswirkungen machten sich bei Rengsdorf besonders bemerkbar: Auf der B256 ereignete sich hinter dem Landschaftstunnel in Fahrtrichtung Neuwied ein Verkehrsunfall mit gleich zwölf Fahrzeugen.