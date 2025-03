AWO-Mitarbeiter legen in Neuwied die Arbeit nieder

Am Donnerstag und Freitag legen Mitarbeiter des AWO-Kreisverbands Neuwied die Arbeit nieder. Der Gewerkschaft zufolge verdienen sie weniger Geld als im Rest des Landes. Und: Angeblich wurde versucht, einige von ihnen vom Streik abzuhalten, so Verdi.

Die Mitarbeiter des AWO-Kreisverbands Neuwied treten in den Streik: Verdi ruft alle Beschäftigten der AWO-Gemeindepsychiatrie gGmbH und des AWO-Kreisverbands selbst am Donnerstag, 13., und Freitag, 14. März, zum Warnstreik auf. Der AWO-Kreisverband Neuwied hatte die Tarifverhandlungen mit der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft zuvor abrupt abgebrochen und war nicht mehr verhandlungsbereit. Die insgesamt 560 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verdienen hier deutlich weniger als in den anderen rheinland-pfälzischen Bezirksverbänden, schreibt Verdi in einer Pressemitteilung.

AWO soll im Kreis Neuwied deutlich weniger zahlen

Seit knapp 21 Jahren beschäftigt der AWO-Kreisverband Neuwied seine Mitarbeiter tariflos. So verdient zum Beispiel eine Heilerziehungspflegerin in einer stationären Einrichtung für „besondere Wohnformen“ beim AWO-Kreisverband Neuwied je nach Berufserfahrung allein beim Brutto-Grundentgelt zwischen 380 und 1650 Euro pro Monat weniger als beim AWO-Bezirksverband Pfalz und im öffentlichen Dienst, rechnet Verdi vor.

Zu spüren bekommen die Menschen im Kreis die Auswirkungen weniger. In den stationären Einrichtungen der AWO, etwa Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderungen, wird es an den beiden Streiktagen einen Notdienst geben. „Die Leute sind also versorgt“, sagt Gewerkschaftssekretärin Silke Steetskamp. „Alles, was verschiebbar ist, wird aber verschoben.“ Dazu zählen etwa Beratungsangebote.

„Alles, was verschiebbar ist, wird verschoben.“

Gewerkschaftssekretärin Silke Steetskamp

Die Mitarbeiter im gesamten AWO-Kreisverband legen die Arbeit nicht nieder. Zu diesem gehören nämlich noch diverse andere Tochtergesellschaften, die etwa zwei Altenpflegeeinrichtungen betreiben. Im ersten Schritt werden jetzt nur der Kreisverband selbst und die Gemeindepsychiatrie bestreikt.

Doch auch deren Streikrecht wird angeblich angegriffen, sagt die Gewerkschaft. Verdi wurde nach eigenen Angaben aus verschiedenen Quellen zugetragen, dass den Beschäftigten wohl aus Kreisen der Verantwortlichen des AWO-Kreisverbands offen mit Konsequenzen gedroht worden sein soll, sollten sie sich für eine Teilnahme am Streik entscheiden.

„Das hätten wir von der AWO nicht erwartet. Wir werden unsere Mitglieder unterstützen bis hin zum Rechtsschutz, sollten ihnen Konsequenzen drohen, wenn sie von ihrem grundgesetzlich geschützten Recht Gebrauch machen“, betont Frank Hutmacher, Landesbezirksfachbereichsleiter bei Verdi. Ziel der Gewerkschaft ist ein gemeinsamer Tarifvertrag für den gesamten AWO-Kreisverband Neuwied, also inklusive aller Tochtergesellschaften.

Demozug zum Neuwieder Marktplatz

Am Donnerstag treffen sich die Streikenden ab 9 Uhr in Neuwied am Food Hotel, Langendorfer Straße 157. Um circa 11 Uhr wird es einen Demonstrationszug zum Neuwieder Marktplatz in der Marktstraße geben. Dort wird direkt gegenüber der Geschäftsstelle des Kreisverbands eine Kundgebung stattfinden. Als Redner werden unter anderem Marion Paul, stellvertretende Landesbezirksleiterin von Verdi Rheinland-Pfalz-Saarland, und Verhandlungsführer Frank Hutmacher erwartet. Verdi geht von etwa 60 Teilnehmern aus.